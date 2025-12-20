Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex di Juventus e Roma, stasera impegnate nel match delle 20.45 valido per la 16esima giornata di Serie A EniLive, Daniel Fonseca ha parlato del figlio Matias, vecchia conoscenza in casa Inter.

È una Serie A con tanti figli d’arte, da Conceiçao ai Thuram a Buffon Jr: quando rivediamo i suoi ragazzi in Italia?

"Nicolas gioca nella nazionale uruguaiana e ha diverse offerte, anche dall’Europa. Matias è all’Instituto de Cordoba in Argentina. Io ero più forte ma... loro sono più belli".