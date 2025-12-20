"L'Inter credo non farà nulla in questo momento". Questa la semplice dichiarazione di Luca Marchetti, intervenuto telefonicamente nel corso di 'Deejay Football Club' a proposito di un possibile affondo del club nerazzurro per il difensore Tarik Muharemovic del Sassuolo. Parole che suscitano l'immediata reazione di Ivan Zazzaroni che sottolinea: "È la stessa cosa che dice Piero Ausilio, abbiamo gli stessi interlocutori".

Ne nasce un piccolo botta e risposta con il direttore del Corriere dello Sport che aggiunge: "Ausilio mica risponde sempre a tutti", e la replica scherzosa di Marchetti: "Mi spiace per chi non gli risponde...", risposta che suscita le risate di Fabio Caressa.