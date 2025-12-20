Anche il Corriere dello Sport giudica negativa la direzione dell'arbitro Daniele Chiffi, salvato dal VAR nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Il quotidiano romano evidenzia che la serata inizia a prendere la piega sbagliata al 33', Bisseck tocca il pallone con la mano in area di rigore. "Il difensore nerazzurro prova a prendere il pallone di testa, ma colpisce soltanto col braccio, che è in posizione punibile. Il richiamo del Var lo salva, ma ci mette comunque un bel po' a decidere allo schermo".

Nuovo giro e nuovo errore nel secondo tempo, quando deciso di indicare il dischetto il contatto tra Bonny ed Heggem. "Anche in questo caso viene chiamato all'on field review: l'attaccante dell'Inter cerca il contatto allargando la gamba, ma colpisce il difensore del Bologna. Chiffi se ne rende conto e dopo aver chiuso la revisione ammette: «Il 14 dell'Inter non subisce alcun fallo». La gara finisce con zero ammoniti, ma le decisioni sui falli e i contrasti sono abbastanza confuse".