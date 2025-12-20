Una delle note liete per l'Inter nell'amara notte di Riad è Josep Martinez. Il portiere nerazzurro, autore di una buona prestazione contro il Bologna, è il migliore della squadra nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport: 6,5 per lui, stesso voto di De Vrij, Luis Henrique, Dimarco e Thuram. Sufficienza piena per Chivu, Zielinski, Mkhitaryan, Lautaro e Diouf, mentre sono sotto il 6 i vari Bastoni (5,5), Frattesi (5,5) e Barella (5). I peggiori in assoluto sono invece Bisseck e Bonny: entrambi pagano i pesanti errori e si prendono il 4,5.