Voto 4,5 in pagella anche su Tuttosport per Yann Bisseck, eletto come il peggiore in campo dopo la grave ingenuità che ha portato il pareggio del Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Gli altri nerazzurri sotto la soglia della sufficienza sono Luis Henrique (5), Barella (5,5) e Bonny (5). Voto 6 per Chivu, Dimarco, Mkhitaryan, Lautaro e Frattesi, mentre i giudizi più alti sono i 6,5 di Martinez, De Vrij, Bastoni, Zielinski e Thuram.