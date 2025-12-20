Intervenuto sui canali social di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato la vittoria del Bologna contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana. Di seguito le sue parole: "L'anima di Italiano è più forte del pronostico e il coraggio è l'unico ingrediente per poter realizzare i sogni. I sogni si realizzano con il coraggio, non con la speculazione, con la paura o con l'eccesso di prudenza. Italiano non negozia il coraggio, ha giocato sempre allo stesso modo rischiando nel lasciare gli 1 vs 1. Gran partita di Lucumì".