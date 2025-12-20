Bella partita dell'Inter Primavera, che batte 3-1 il Genoa dopo novanta minuti di grande qualità. I nerazzurri sono sempre stati padroni del campo, andando però in svantaggio a fine primo tempo su calcio d'angolo: gol per il Grifone di Celik. Nella ripresa la squadra di Carbone ha trovato i gol che, pur spingendo, non erano arrivati nella prima frazione. Protagonista El Mahboubi, determinante sui primi due gol con una azione travolgente nella prima occasione e l'assist nella seconda. A pareggiare è stato Mancuso al 51', mentre Kukulis ha completato la rimonta al 59'. Nel finale gloria anche per La Torre, autore di un bellissimo gol a giro da fuori all'82'. L'Inter Primavera ora ha 30 punti in classifica, gli stessi della Fiorentina capolista con una partita in meno, dopo 10 risultati utili consecutivi in campionato.
IL TABELLINO
INTER-GENOA 3-1
Marcatori: Celik (45'), Mancuso (51'), Kukulis (59'), La Torre (82')
INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora (dal 88' Conti), Bovio, Nenna, Marello; Mancuso (dal 61' Putsen), La Torre, Cerpelletti (dal 88' Vukoje); Moressa (dal 61' Pinotti), Kukulis (dal 72' Carrara), El Mahboubi. A disposizione: Pentima, Romano, Virtuani, Sorino, Mackiewicz, Breda. Allenatore: Benito Carbone
GENOA (4-4-2): Mihelson; Albé (dal 67' Pallavicini), Celik, Doucouré, Odero; Carbone, Taieb (dal 88' Dodde), Lafont (dal 67' Mendolia), Romano (dal 74' Gibertini); Spicuglia (dal 67' Galvano), Ndulué. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Nsingi, Giangreco, Arata, Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati
Ammoniti: Romano (73'), Taieb (82'), Mandolia (90'+1), Galvano (90'+3)
Arbitro: Andrea Migliorini (sez. di Verona)
Assistenti: Diego Peloso, Paolo Cufari
RIVIVI IL LIVE
14.57 - Finisce qui! Bella vittoria per l'Inter Primavera, che batte il Genoa 3-1.
90'+2 - Ammonito Galvano per un fallo su La Torre.
90' - Quattro di recupero, ammonito intanto per proteste Mandolia.
88' - Finisce i cambi l'Inter. Esce proprio Cerpelletti, al suo posto Vukoje, dentro anche Conti per un ottimo Della Mora. Il Genoa invece manda in campo Dodde per Taieb.
85' - Cerpelletti! Tiro pericoloso dal limite, si salva in corner Mihelsons.
IL GOL - Schema ben eseguito dai nerazzurri, con Cerpelletti che tocca per Marello, che a sua volta passa a La Torre appostato a 20 metri dalla porta sul centrosinistra. Poi c'è tutto il talento del numero 23 nerazzurro, che di prima si coordina e calcia a giro sul secondo palo. Conclusione all'incrocio e 3-1, bellissimo gol.
82' - GOOOOOLLLL DI LA TORRE! 3-1, bellissimo tiro a giro!
81' - Ammonito Taieb. Entrata dura su El Mahboubi in ritardo, punizione interessante per l'Inter dalla fascia destra.
79' - Carrara si mangia il 3-1. Altra accelerazione fulminante di El Mahboubi, che cerca il compagno a centro area. Carrara non riesce a colpire da posizione ottima.
77' - Giocata bellissima di Pinotti che spezza il raddoppio sulla sinistra e punta l'area di rigore. Il suo suggerimento verso i compagni viene allontanato dalla difesa ligure.
74' - Esce subito Romano, entra Gibertini.
73' - Ammonito Romano, che ha steso Cerpelletti per fermare il contropiede nerazzurro.
72' - Cambia la punta Carbone: esce l'autore del 2-1 Kukulis ed entra Carrara.
67' - Triplo cambio nel Genoa: escono Spicuglia, Albé e Mendolia, entrano Galvano, Pallavicini e Lafont.
61' - Carbone cambia due dei suoi: esce Mancuso, entra Putsen. Esce anche Moressa, dentro Pinotti.
IL GOL - El Mahboubi incontenibile sulla destra arriva ancora al cross. Palla morbida per Kukulis che si è sfilato sul secondo palo e non deve far altro che spingere in porta di testa.
59' - GOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! 2-1 per i nerazzurri!
IL GOL - Pareggio dell'Inter firmato Mancuso! El Mahboubi sfonda a destra e mette una bella palla morbida su cui si avventa La Torre. Il suo colpo di testa non è precisissimo ma carambola addosso a Mancuso, che con la deviazione fa 1-1. Quinto gol in cinque partite per lui.
51' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Mancuso, ancora lui! Parità a Interello!
14.07 - Squadre che ritornano in campo senza sostituzioni. Si riparte.
Svantaggio assolutamente immeritato per l'Inter Primavera, che chiude sotto 0-1 il primo tempo. Dopo un avvio a ritmi bassi, i nerazzurri avevano guadagnato campo, sfiorando più volte il gol e colpendo anche una traversa con Della Mora. Nel finale la beffa, con Celik che di testa ha punito la squadra di Carbone su corner.
13.51 - Finisce 0-1 il primo tempo.
45'+1 - L'Inter reagisce con Nenna. Ci prova anche lui di testa su corner, para Mihelsons.
IL GOL - Angolo battuto da Romano che arriva a centro area e trova Celik tutto solo. Il centrale sloveno si era liberato di Bovio in modo abbastanza deciso e mette in porta di testa.
45' - Gol del Genoa. Celik porta avanti il Grifone, 0-1.
43' - Inter ancora pericolosa con El Mahboubi, che arriva in corsa e calcia da posizione defilata. Tiro alto dopo deviazione del portiere non ravvisata da Migliorini.
40' - Traversa di Della Mora! Bellissima sforbiciata dal limite dell'area. El Mahboubi approfitta di uno scivolone di Albé e arriva al cross. Kukulis non riesce a staccare ma la palla carambola al limite dell'area, dove accorre Della Mora. Il terzino dell'Inter si coordina alla grande e calcia al volo in sforbiciata. Traversa e palla alta.
33' - Terzo tiro in pochi minuti di La Torre. Anche questo è preda facile di Mihelsons, che blocca
31'- La Torre ci riprova. Il suo destro è potente ma impreciso, ancora 0-0 alla mezz'ora.
27' - Clamorosa occasione per l'Inter. El Mahboubi trova spazio e accelera sulla destra, arrivando sul lato corto dell'area di rigore. Il suo cross per Kukulis è perfetto, con il lettone che incorna in tuffo. Solo un intervento provvidenziale di Doucouré salva il Genoa, con Mihelsons che non sarebbe mai potuto intervenire sul colpo di testa dell'attaccante lettone.
24' - Primo tiro in porta della gara: lo firma La Torre. Dopo azione insistita, nata da corner, il centrocampista nerazzurro rientra e calcia dal limite dell'area di rigore. La sua conclusione è debole e Mihelsons blocca a terra senza problemi.
22' - Ancora Inter che arriva in area di rigore dalla sinistra. Questa volta a effettuare il traversone è Marello. Kukulis non riesce a concludere, la difesa del Genoa libera dopo qualche secondo di affanno.
13' - Si distende ancora l'Inter: la palla arriva a Kukulis dopo una deviazione di Cerpelletti su cross di Moressa. Il tiro del lettone, dall'elevato grado di difficoltà, è alto.
6' - Primo tentativo di tiro in porta: Cerpelletti colpisce male con il destro e la palla scivola larghissima.
13.03 - Fischia Migliorini! Si comincia!
13.00 - Con qualche minuto di ritardo, squadre in campo al Konami Center. Inter in nerazzurro, Genoa in bianco con croce rossa.
L'Inter Primavera chiude il suo 2025 in casa contro il Genoa. Dopo il pareggio di Verona in infrasettimanale, la squadra di Carbone vuole ripartire con tre punti importanti per consolidare il piazzamento in zona playoff. Il Genoa è però squadra insidiosa, partita bene e calata nelle ultime settimane. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita che inizierà alle 13.
Autore: Alessandro Savoldi
