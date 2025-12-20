Non un gran risultato a livello anche di ascolti televisivi per Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana andata in scena ieri a Riad e trasmessa da Italia 1. La partita, che ha visto il successo finale dei felsinei dopo i calci di rigore, ha incollato alla tv 1.222.000 spettatori, con uno share del 7,7%. Contemporaneamente, la finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici ha collezionato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share.