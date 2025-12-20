"Una mano tira l’altra, e l’Inter torna sempre al punto di partenza. La questione capitale, semmai, è che la mano è la stessa, galeotta e inopportuna, soprattutto nella propria area di rigore: è evidente quanto pesino su questo 2025 nerazzurro, terminato senza lo straccio di un trofeo, i falli di mano/braccio di Yann Bisseck". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, all'indomani dell'ennesimo tocco di mano del tedesco che causa un calcio di rigore contro l'Inter.

La rosea parla di "un fattore gigantesco" che si è ripetuto ormai per la terza volta. I precedenti risalgono entrambi alla passata stagione, quando il difensore fu decisivo in negativo nel recupero con il Genoa al Ferraris e, soprattutto, a San Siro contro la Lazio alla penultima giornata di campionato. Errori pesanti che non interferiranno sul futuro. "Per Bisseck, al momento, pare esistere solo l’Inter, anche a costo di sdoppiarsi. In stagione ha fatto pure il centrale, l’uomo d’ordine della difesa, ma poi è tornato nella posizione di centro-destra in cui dovrebbe sentirsi a suo agio". E ora è chiamato, di nuovo, a rialzarsi.