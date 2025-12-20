Eduard Spertsyan, oggetto prezioso del Krasnodar (Serie A russa) è nel mirino dell'Inter e sin da ieri sono rimbalzate voci di accostamenti provenienti dall'Armenia. Il trequartista classe 2000, che quest'anno ha totalizzato fin qui la bellezza di 9 gol e 13 assist in 25 presenze tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, è nel mirino di altre big italiane. Il procuratore Paulo Barbosa, interpellato da Sports.ru, ha parlato così: "Juve, Inter e Napoli lo stanno seguendo. Ha un grande futuro perché sta dimostrando un livello elevato da diverse stagioni".