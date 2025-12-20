Non fa una grinza per Antonio Cassano la vittoria del Bologna a spese dell'Inter di ieri sera. Questo il pensiero dell'ex attaccante nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol: "Sapete perché dico che è meritata la vittoria del Bologna? Perché era sfavorito ma in campo non si è notato. Il Bologna era sfavorito contro la squadra più forte del campionato, sono contento perché Vincenzo Italiano merita questa grande chance di vincere un altro trofeo. Sta facendo un calcio meraviglioso, ha giocato un calcio vis a vis. La cosa incredibile è che dopo un minuto e mezzo, il Bologna era sotto".

Cassano prosegue: "Bisogna fare solo grandissimi complimenti alla squadra e a Italiano per la finale raggiunta. I rigori sono una lotteria, a volte va bene, a volte va male, Federico Ravaglia ha fatto due miracoli, poi Nicolò Barella ha calciato fuori. Comunque il Bologna ora giocherà la finale da sfavorita, ancora".