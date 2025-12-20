Presente nel salotto di Mediaset nel post-gara di Bologna-Inter, Emiliano Viviano ha commentato l'episodio che ha portato al gol del pareggio del Bologna determinante poi per la vittoria dei rossoblu. È ancora Yann Bisseck a rendersi protagonista di un erroraccio in area di rigore che si rivela fatale per il destino dei nerazzurri. "Bisseck è un calciatore molto aggressivo e irruente. A volte è un vantaggio, perché riesce a crearti superiorità, anticipa, è forte, e puoi lasciarlo nell’uno contro uno, a volte c’è il rovescio della medaglia, perché può causare un rigore o un fallo…" ha detto l'ex portiere sul difensore tedesco.

"Qualche domenica fa col Verona c’è stato anche una discussione a proposito di un fallo simile e a proposito del cartellino da estrarre, giallo o rosso - ha continuato -. È un errore grave perché è una palla di facile lettura, è in anticipo. Con un po’ di astuzia avrebbe potuto prendere fallo sulla spinta di Castro. Acerbi avrebbe preso il fallo" conclude.