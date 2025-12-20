Vittoria per 3-1 dell'Inter Primavera sul Genoa. A segno Mancuso, Kukulis e La Torre. I nerazzurri hanno dominato ben più di quanto dica il punteggio, nonostante il momentaneo vantaggio ospite. Ecco chi ha convinto di più nell'ottima prova della squadra di Carbone.

RISING STAR

Bovio - Partita ai confini della perfezione. Contro un cliente scomodissimo come Ndulue, attaccante di grande forza fisica, non sbaglia praticamente nulla. Gioca davvero una gara in cui è insuperabile, avendo sempre la meglio sugli avversari sulle palle alte, nei duelli corpo a corpo e quando viene puntato. Torna in Primavera dopo le recenti convocazioni in U23 e non delude.

UP

El Mahboubi - Nel primo tempo forse è sin troppo timido, nella ripresa invece è travolgente. Dalle sue scorribande nasce la rimonta dell'Inter, con il cross per il colpo di testa di La Torre che porta al gol di Mancuso e l'assist per Kukulis. Quando riesce a puntare con continuità è davvero incontenibile.

Della Mora - Anche lui gioca quasi novanta minuti di ordine, precisione e personalità. In difesa è praticamente perfetto, in attacco invece sfiora il gol con una bella sforbiciata, senza mancare mai quando serve in fase di spinta. Ottimo modo di chiudere il 2025 per il terzino destro di Carbone.

La Torre - Gol a parte, in mezzo al campo fa la differenza. Riesce sempre ad aiutare i compagni sia in fase di possesso che di non possesso, con la ciliegina della rete da fuori alla fine: davvero un bellissimo gol.