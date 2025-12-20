Intervistato da Sport Week, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, Tarik Muharemović è tornato anche sulle voci di mercato pre-Sassuolo che lo hanno visto anche entrare nelle orbite di mercato dell'Inter.
Si parlava di te conteso tra Juve, Inter e Milan sul mercato estivo…
"Ho firmato col Sassuolo fino al 2031 e sono davvero contento qui, ma ovviamente voglio arrivare a giocare in Champions. La Serie A mi piace molto, ma la Premier è il sogno di tutti… Da piccolo però tenevo per il Barcellona come papà, litigavo coi miei cugini che erano tutti per il Real".
Chi è il più forte che hai marcato finora?
"Non è un attaccante e l’ho affrontato già alla prima giornata, ma mi ha fatto girare la testa. Parlo di McTominay del Napoli. Saltava da ogni parte del campo, era veramente dappertutto. Un momento stava in fascia, quello dopo ha fatto gol di testa, in piena area, anticipando proprio me. Poi Lautaro, Thuram… ma non li ho ancora affrontati tutti".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
