La situazione di Stefan de Vrij resta quella da monitorare con maggiore attenzione nella finestra di mercato di gennaio. L'olandese non vuole perdere il la possibilità di essere convocato al prossimo Mondiale ed è a caccia di spazio. Questo "significa che, qualora non ricevesse segnali diversi a stretto giro di posta, potrebbe chiedere un’uscita anticipata rispetto alla scadenza del suo contratto a fine stagione", scrive il Corriere dello Sport. L'Inter vorrebbe trattenerlo, ma in caso di separazione servirebbe un nuovo innesto innesto in difesa. "Non un centrale, semmai un braccetto sinistro, così da avere un’alternativa diretta di Bastoni, evitando a Carlos Augusto di diversi tra fascia e, appunto, difesa", si legge. 
 
Il giornale romano conferma poi la voce rimbalzata dall'Armenia, con il club nerazzurro interessato a Eduard Spertsyan, 25enne centrocampista offensivo del Krasnodar.

