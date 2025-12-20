Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina dopo la gara di ieri contro l'Inter. Come evidenzia il sito ufficiale del club felsineo, "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane".