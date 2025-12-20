L'Inter ha puntato il mirino su Eduard Spertsyan e ha mosso i primi passi per il centrocampista armeno del Krasnodar che in patria hanno ribattezzato come il 'nuovo Mkhitaryan'. Nell'ultima stagione in Russia il bottino è di 8 gol e 13 assist in 18 presenze da titolare: Tuttosport parla di una valutazione di circa 25 milioni di euro (se non di più), con l'affare che potrebbe concretizzarsi solo a giugno. Per la fascia destra il preferito della dirigenza interista resta Palestra dell'Atalanta, con Belghali dell'Hellas Verona prima alternativa.