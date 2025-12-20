"L’ambiziosa Milano non mangia il panettone" scrive Luigi Garlando nell'incipit del pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna.
"L’Inter ha creato e concluso di più, ma può piangere solo i propri errori - sottolinea il giornalista nella sua analisi -. Il destino infame non c’entra. I soliti errori. Presunzione: dopo il vantaggio lampo, si è sentita ingiocabile (termine entrato nella Treccani) e si è messa a speculare invece di continuare a spingere e cercare il ko, quando il Bologna barcollava. Leggerezza difensiva: Bisseck, plurirecidivo, ha concesso il rigore del pareggio con l’ennesima ingenuità. Sperperi offensivi: specie nel secondo tempo, anche per merito dell’ottimo Ravaglia, ha sbagliato di tutto. Compresi i tre rigori finali. Quello immondo di Bonny merita la copertina della notte interista. Quante volte l’Inter ha dimostrato di essere più forte senza confermarlo con il risultato? È un vizio che sta diventando cronico. Triste invecchiare senza riuscire a migliorare i propri difetti. Chivu dovrà provarci. Ha presentato una coppia di attaccanti Thuram-Bonny che dall’inizio non aveva mai giocato insieme. Un azzardo? Calha poteva entrare per i rigori? Ma farlo a freddo è rischioso e, comunque, li ha sbagliati anche lui. Difficile rimproverare altro al mister, ma sarà il primo responsabile se non riuscirà a cambiare abitudini a questa Inter svagata e presuntuosa".
