Chiude come meglio non avrebbe potuto desiderare il 2025 l'Inter Under 20, che ha regolato il Genoa nell'ultima gara dell'anno agganciando così momentaneamente la Fiorentina al comando della classifica del campionato Primavera 1. Benito Carbone, tecnico nerazzurro, commenta coi cronisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it, la partita odierna:

Esaltante vittoria in rimonta, decimo risultato utile consecutivo, primo posto temporaneo, oggi solo cose positive.

"Sì. Al di là del primo posto in classifica che ci può far felici ma in questo momento non ci tocca, abbiamo fatto un percorso importante in questi primi mesi con dei calciatori che hanno avuto una crescita esponenziale e che hanno permesso di fare una prima parte di campionato ad altissimo livello. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati straordinari e io sono orgoglioso di loro per quello che mi danno in settimana e per quello che esprimono in partita. Sono felice di questo".

FcIN - El Mahboubi è stato impressionante nel secondo tempo, dove ha fatto quello che voleva. Un commento su questo suo finale di 2025?

"Sta crescendo, oggi ha fatto una partita incredibile, al di sopra delle righe. Ed è quello che mi aspetto da lui, alla fine ha giocato in modo individuale ma anche per la squadra perché ha fatto tre assist e poteva fare uno-due gol. Sono contento per lui perché ha chiuso l'anno in positivo, quando lo vedo così mi rende felice perché vedo in lui una crescita importante ed è quello a cui sto puntando. Avanti così, sono tutti ragazzi straordinari che hanno fatto una crescita importante".

Questa è un'annata importante, con la nascita dell'Under 23 ci sono nuove difficoltà per i saliscendi dei ragazzi. La squadra è sempre diversa però avete coinvolto tanti ragazzi che stanno rispondendo tutti.

"Con l'Under 23 siamo in contatto continuo, Stefano Vecchi può prendere tranquillamente i nostri giocatori e noi prendiamo i giocatori dai piani di sotto e dobbiamo lavorare con quelli. È un continuo lavoro, come una famiglia; dobbiamo mettere a disposizione i nostri giovani per l'Under 23. E se Stefano li prende siamo contenti, io per primo perché voglio che i miei giocatori vadano a giocare in un campionato vero. Questo è il mio obiettivo, far fare ai ragazzi il salto di qualità. Ne guadagna il giocatore e ne guadagna l'Inter, quindi siamo tutti contenti".