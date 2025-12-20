Il calcio scandinavo e internazionale è in lutto: a 72 anni, è infatti venuto a mancare Age Hareide, storica figura del pallone nordico da calciatore con le maglie di Manchester City e Norwich, collezionando anche 50 presenze con la sua Nazionale, e soprattutto come allenatore: dopo aver guidato sette club diversi, è diventato uno dei pochi tecnici a sedere sulle panchine di ben tre nazionali diverse: Norvegia, Danimarca (con cui a Russia 2018 era arrivato agli ottavi) e Islanda.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello dell'ex giocatore dell'Inter Christian Eriksen: "Grazie di tutto, Age. Grazie per la tua dedizione, per il tuo calore e per tutto ciò che hai dato al calcio danese".