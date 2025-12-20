La Gazzetta dello Sport concentra la sua moviola di oggi sugli episodi nelle due aree di rigore di Bologna-Inter. Per la rosea è giusto fischiare il penalty agli emiliani per il tocco di mano di Bisseck, così come revocare quello ai nerazzurri per il contatto Heggem-Bonny. 

"Al 31’ p.t. Bisseck in area, tocca con la mano destra: Chiffi al monitor anche per valutare il contatto con Castro un attimo prima del tocco, che è ininfluente - si legge nella spiegazione -. All’11’ s.t. fischiato in diretta un fallo in area di Heggem su Bonny, ma al monitor si vede come sia l’attaccante a cercare il contatto sterzando a sinistra con la gamba sinistra che va anche a toccare la destra del norvegese". 

Data: Sab 20 dicembre 2025 alle 08:43
Autore: Stefano Bertocchi
