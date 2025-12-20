Se la cava con una multa di 10mila euro il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. A tanto ammonta infatti la sanzione decisa dal Giudice Sportivo per gli insulti proferiti dal mister rossonero nei confronti di Gabriele Oriali, team manager del Napoli, nel corso della prima semifinale di Supercoppa Italiana. L'ammenda è stata decisa "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Sab 20 dicembre 2025
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
