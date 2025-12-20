Bisseck e Bonny sono i peggiori in campo di Bologna-Inter anche per il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano dà il voto 5 a entrambi, ma evidenzia anche le buone prestazioni di Martinez e di Thuram, premiati con un 7 in pagella.

INTER

Chivu (all.) 6

L’Inter parte alla grande ma dopo deve subire la reazione del Bologna. Nel secondo tempo cresce di nuovo anche se nel finale rischia.

J. Martinez 7

Un paio di uscite alte, sul rigore di Orsolini non può fare niente. Vive la seconda parte quasi da spettatore. Nel finale compie un mezzo miracolo su Fabbian.

Bisseck 5

Parte bene, coprendo con la sua forza Bernardeschi, ma commette il fallo di mano che portano il Var e Chiffi a concedere il rigore.

De Vrij 6

Fa avvertire sempre la sua fisicità nei confronti di Castro sia a palla a terra che a palla in aria. Nel finale sbaglia di testa un gol che sembrava fatto.

Bastoni 6

Da grande calciatore qual è prima ruba palla a Orsolini poi disegna un pallone d’oro per Thuram consentendogli di portare in vantaggio l’Inter.

Luis Henrique 5,5

Comincia forte, ma poi con il passare dei minuti non determina molto. Impegna Ravaglia a inizio secondo tempo.

Diouf (26’ st) 6,5

Manda Miranda sul piede debole e di conseguenza gli crea più di un grattacapo.

Barella 6,5

E’ una presenza sempre propositiva anche se ha fatto fatica per superare l’aggressività dei rossoblù di Italiano.

Zielinski 6

Costruttivo, sa sempre cosa fare e anche come farlo quando ha il pallone tra i piedi.

Sucic (41’ st) sv

Una presenza in più.

Mkhitaryan 6,5

Si fa valere in tutte e due le fasi anche se vale anche per lui il discorso fatto per Barella per quanto riguarda la pressione alta del Bologna.

Frattesi (26’ st) 5

Si fa vedere poco.

Dimarco 6,5

Attacca molto sul lato di sua competenza ma più di una volta deve anche pensare a rincorrere Holm

Thuram 7

Segna subito un grande gol al volo, poi lotta su tutti i palloni, come al solito.

L. Martinez (26’ st) 6,5

Costringe Ravaglia a fare una grande parata.

Bonny 5

Quando giocava nel Parma di Chivu fece dannare i difensori del Bologna, che ieri sera gli hanno preso le misure.