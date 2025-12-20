Dagli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia prova a interpretare la prestazione dell'Inter di ieri sera contro il Bologna: "Il calcio è fatto di episodi, però l'Inter manca di concretezza. La squadra nerazzurra è quella che crea più occasioni e anche la partita col Bologna non è stata una tragedia. Abbiamo visto un match equilibrato, un tempo per uno e tante occasioni da una parte e dall'altra; manca un po' di astuzia. È una squadra che gioca bene, crea tanto, si vede anche molto bella; c'è quindi il rischio di vedersi pronti a creare occasioni in qualsiasi momento e aspettare sempre l'occasione perfetta. Invece servirebbe essere più cattivi e trovare gol sporchi. L'Inter si vede bella e vuole sempre fare gol belli".