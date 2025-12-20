Non solo il Barcellona sembra interessato alla situazione di Alessandro Bastoni. Sul centrale dell'Inter è infatti vigile anche il Liverpool, alle prese con l'eredità di Virgil van Dijk, che andrà in scadenza di contratto nel 2027. Il portale TEAMTalk a questo proposito cita una fonte a conoscenza della situazione che spiega: "Alessandro è felice all'Inter e in Italia, ma a 26 anni c'è la convinzione che potrebbe provare un'esperienza all'estero. È al top della sua carriera e al momento non molti al mondo possono reggere il confronto con lui. Il 2026 sarà un anno importante per lui".