Un altro tocco di mano e un altro handicap per l'Inter. Yann Bisseck è protagonista in negativo di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana che ha premiato i rossoblu dagli undici metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, generato anche dal rigore causato dal tedesco. In precedenza era già successo nella passata stagione contro Genoa e Lazio. Per il Corriere dello Sport "è un peccato enorme aver già macchiato diverse volte prestazioni positive con ingenuità pesanti". Starà a Chivu trovare la formula giusta per rilanciare di nuovo il difensore.