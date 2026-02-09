La prestazione fornita da Federico Dimarco contro il Sassuolo difficilmente la si potrà dimenticare. Dopo pochi secondi l'esterno nerazzurro si è reso protagonista di un salvataggio sulla linea di porta sul tentativo a botta sicura di Konè

Poi l'assist per l'1-0 di Bisseck, la traversa colpita direttamente da punizione con una traiettoria incredibile, e gli altri due assist per il 2-0 di Thuram e per il 4-0 di Akanji

Il club nerazzurro ha voluto rendere omaggio alla super prestazione con un reel in cui sono racchiuse tutte queste giocate: "Unstoppable", l'aggettivo utilizzato per descrivere questa versione di Dimarco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Inter (@inter)

Lun 09 febbraio 2026 alle 17:43
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
