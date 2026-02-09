Tutte le strade portano a Roma, diceva qualcuno. Non quelle del momento intraprese dagli atleti protagonisti del calcio internazionale, ufficialmente entrati nel periodo in cui tutti gli sforzi compiuti hanno una spinta motivazionale in più. Quale? La risposta è scontata: il Mondiale. Evento cerchiato sui calendari dei calciatori quanto dei commissari tecnici che in vista di USA 2026 hanno il delicato e fondamentale compito di stilare la lista dei giocatori da portare nella spedizione nordamericana che decreterà i nuovi campioni del Mondo. Compito parecchio arduo per tutti i ct, specie per Didier Deschamps, tecnico dei vicecampioni in carica della Francia. Il ct transalpino si ritroverà a dover scegliere un numero limitato di atleti tra l'immenso parco giocatori che l'école di Clairefontaine mette a disposizione. La scelta da compiere non sarà semplice per Deschamps che anche ieri sera si sarà lasciato scappare un sorriso a metà tra la soddisfazione e la nevrosi: chi saranno gli interpreti titolari dell'attacco francese? Risposta parecchio difficile da dare al momento, specie alla luce delle complicazioni ai quali è costretto l'ex centrocampista della Juventus dai suoi giocatori, decisi a rendere ardua la scelta finale del ct a suon di gol. Ieri sera, ad esempio, hanno trovato la via del gol tre dei suoi attaccanti: Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé, autore di una doppietta e un assist.

Prove che il centravanti del Real Madrid, molto amico dei due compagni di reparto, ha celebrato su Instagram con un collage social che ritrae tutti e tre i giocatori nel momento dell'esultanza. Una foto che vale più di ogni parola, e non a caso Mbappé lascia parlare la foto, alla quale aggiunge solo tre emoticon di tre sassi come a dire: 'Duri come le pietre'. Uno spoiler - o quasi - dell'attacco che le pretendenti alla Coppa del Mondo dovranno stanare.