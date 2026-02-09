A margine della presentazione dei nuovi acquisti Elvind Helland e Simon Sohm, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha spiegato quelle che sono state le linee guida del mercato di gennaio del club rossoblu. Che hanno contemplato la cessione alla Fiorentina, proprio in uno scambio con Sohm, di Giovanni Fabbian, arrivato dall'Inter due stagioni fa: "Per quanto riguarda Fabbian abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia sulla trequarti sia in mediana. Inoltre le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe. Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta".