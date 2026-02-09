È un affresco nerazzurro a tuttotondo quello dipinto da Lautaro Martinez nei sette anni e mezzo di Inter fin qui vissuti. L'attaccante argentino, arrivato nel 2018, ha scalato numeri e statistiche che lo hanno portato fino al gol messo a segno ieri pomeriggio contro il Sassuolo valso il 171esimo con la maglia del Biscione. Un numero che lo consacra ulteriormente, come se ce ne fosse il bisogno, e lo rende di fatto uno dei migliori di sempre della storia della Beneamata: centosettantuno reti, le stesse firmate da Roberto Boninsegna, fino a questo momento il terzo goleador più prolifico di sempre dell'Inter. Podio raggiunto dunque dal capitano nerazzurro che entra nell'Olimpo di quelli che hanno "lasciato il segno su Milano" come ci tiene a sottolineare il club meneghino nel breve reel pubblicato per celebrare il Toro, oggi "sul nostro podio di tutti i tempi".