Negli studi di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato del momento di forma dell'Inter di Chivu dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Focus particolare su Zielinski, finalmente centrale nel progetto tecnico nerazzurro.

"Sembrava perso all’Inter quasi da quando è arrivato, ora invece è un uomo in più ora. Cosa sta tirando fuori Chivu, a lui e non solo. L’Inter sta dominando in campionato", le sue parole.