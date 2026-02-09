Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la Lega Serie A vuole entrare a testa bassa nel business del Fantacalcio. Calcio e Finanza offre qualche dettaglio in più: le società parleranno nell’assemblea di Lega del prossimo 16 febbraio della possibilità di acquistare una partecipazione maggioritaria della struttura dalla società Quadronica degli imprenditori napoletani Nino Ragosta e Luigi Cutolo, che detiene anche legalmente il brand Fantacalcio avendo registrato il marchio: oggi esistono già accordi commerciali che valgono una sorta di 10%. L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, punta però al controllo con il 51%, su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a un paio d’anni fa.

L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema integrato attorno alla Serie A, con una nuova sede che ospiti uffici, studi tv e servizi di produzione e formazione. Più che il fatturato, a interessare sono soprattutto i numeri dell’utenza: 6 milioni di iscritti, di cui 2-3 milioni giocatori abituali, più dell’audience di molte gare di cartello.