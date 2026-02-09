Dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia, l'Atalanta torna alla vittoria in campionato battendo 2-1 la Cremonese. La Dea chiude la pratica nel primo tempo, grazie alle reti di Krstovic e Zappacosta. Nel finale inutile il gol della bandiera di Thorsby.

La squadra di Palladino sale così a quota 39 punti in classifica, portandosi a -7 dal quarto posto, occupato dalla Juventus, e a -2 dalla zona europea e dal sesto posto occupato dal Como. La Cremonese di Nicola resta invece a quota 23 punti. 

