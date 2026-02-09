"Sicuramente la qualificazione mondiale sarà uno spartiacque", ha detto Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e oggi alla Presidenza della Fondazione Milano-Cortina 2026. Intervenuto a 'Radio Anch’io Sport' su Rai Radio 1 l'ex numero uno dello sport italiano ha parlato anche dei giochi olimpici in corso: "Non mi sono sorpreso e sono stato felice che al centro della scena mediatica ci siano stati gli eventi olimpici e il calcio sia arrivato dopo" ha detto Malagò, che poi è tornato a parlare sugli impegni della Nazionale maggiore di calcio.

Sui playoff:

"Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili e da momenti complicati".

Sul calcio italiano:

"Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile".