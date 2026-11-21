L'obiettivo dell'Inter è quello di restare incollata alla ruota della capolista, per poi tentare l'affondo nel momento decisivo del campionato. Ecco perché i nerazzurri hanno un solo mantra in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. Opta riporta un dato interessante: l'Inter ha trovato il successo in nove delle 11 gare di questo campionato, contando un pari e una sconfitta. C'è la possibilità di andare in doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate per la quinta volta nella sua storia in Serie A.