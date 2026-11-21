L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atalanta con una possibile novità tattica sulla corsia destra. Cristian Chivu sembra intenzionato a puntare su una catena formata da Benjamin Pavard e Djed Spence, una coppia che potrebbe giocare insieme dal primo minuto per la prima volta in maglia nerazzurra. Il francese - scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe impiegato come difensore di destra nella linea a tre, mentre l'inglese avrebbe il compito di garantire spinta e profondità sull'esterno. Una soluzione che permetterebbe all'allenatore interista di sfruttare le caratteristiche offensive di Spence, affidando a Pavard il compito di assicurare equilibrio e copertura.

Chivu punta sulla coppia Pavard-Spence contro l'Atalanta

La nuova soluzione tattica dovrebbe essere proposta dall'inizio nella trasferta contro l'Atalanta. Pavard sarà chiamato a proteggere la zona lasciata scoperta dalle avanzate di Spence, eventualmente allargandosi sulla fascia per accompagnare e sostenere le iniziative del compagno. Una combinazione che unisce l'esperienza e la capacità di lettura difensiva del francese alla velocità e alla propensione offensiva dell'esterno inglese. Per Chivu si tratterebbe di un'alternativa interessante, soprattutto considerando la necessità di trovare nuovi equilibri sulle corsie laterali senza rinunciare alla pericolosità in fase di possesso.

Spence nuova arma offensiva dell'Inter: il ruolo nel 3-5-2 di Chivu

Il sistema di gioco nerazzurro continua a ruotare attorno al 3-5-2, modulo consolidato dalle precedenti gestioni di Antonio Conte e Simone Inzaghi. Un assetto che richiede un contributo determinante degli esterni, chiamati ad accompagnare l'azione offensiva e a trasformare la disposizione della squadra in un 3-3-4 quando l'Inter attacca. Negli ultimi anni, la spinta di Denzel Dumfries e Federico Dimarco ha rappresentato uno degli elementi distintivi del gioco interista. Adesso potrebbe essere Spence a raccogliere il testimone sulla corsia destra, mettendo a disposizione della squadra la propria capacità di progressione. La presenza di Pavard alle sue spalle potrebbe consentirgli di avanzare con maggiore libertà, offrendo a Chivu una soluzione offensiva in più per affrontare l'Atalanta.