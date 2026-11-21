L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Inter con un'infermeria finalmente meno affollata. Dopo settimane complicate, nelle quali la formazione bergamasca aveva dovuto fare i conti con numerose assenze, Maurizio Sarri può sorridere per il recupero di diversi giocatori. Le ultime indicazioni arrivate da Zingonia confermano infatti il ritorno in gruppo di Gianluca Gaetano, Franck Kessie, Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori, tutti potenzialmente a disposizione per la sfida contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Come scrive Tuttosport, una situazione decisamente più favorevole rispetto a quella vissuta prima della sosta, quando l'Atalanta era arrivata a contare fino a dieci indisponibili per problemi fisici. Restano ancora fuori Pompei, Thomas Kristensen, Odilon Kossounou e Isak Hien, ma le nuove alternative consentiranno a Sarri di gestire con maggiore libertà le scelte di formazione.

Atalanta-Inter, Bellanova e Kessie verso una maglia da titolare

Tra i recuperi più importanti ci sono quelli di Bellanova e Kessie, entrambi candidati a partire dal primo minuto contro l'Inter. L'esterno italiano dovrebbe occupare la corsia destra, garantendo velocità e profondità alla manovra della Dea. Il centrocampista ivoriano, invece, è rientrato dagli impegni con la Costa d'Avorio, durante i quali ha collezionato complessivamente 95 minuti in due partite. Per Kessie si prospetta un posto nel centrocampo a due insieme a Ederson, davanti alla linea difensiva nel 4-2-3-1 che Sarri dovrebbe utilizzare contro la formazione di Chivu. Il ritorno di Gaetano e Raspadori offre ulteriori possibilità a gara in corso, compresa quella di modificare il sistema di gioco passando a un 4-3-3 in base all'andamento dell'incontro.

De Ketelaere alle spalle di Krstovic: le scelte di Sarri in attacco

Le alternative non mancano nemmeno nel reparto offensivo, dove Sarri dovrà individuare la combinazione migliore per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. La soluzione attualmente più accreditata prevede Eljif Elmas e Nicola Zalewski sulle corsie esterne, con Charles De Ketelaere alle spalle di Nikola Krstovic, riferimento centrale dell'attacco bergamasco. Non è però da escludere l'impiego di Jonathan Rowe sulla fascia sinistra, così come una possibile alternanza nel ruolo di centravanti tra De Ketelaere e Krstovic. Gianluca Scamacca e Lazar Samardzic, invece, rappresentano due alternative importanti da utilizzare a partita in corso, soprattutto qualora la squadra avesse bisogno di aumentare la propria pericolosità offensiva.

Sarri vuole interrompere il tabù: l'ultima vittoria nel 2018

La sfida contro l'Inter rappresenta un appuntamento particolarmente significativo anche per i precedenti tra le due formazioni. L'Atalanta non batte i nerazzurri milanesi dall'11 novembre 2018, quando i bergamaschi si imposero con un netto 4-1. Da allora, la Dea non è più riuscita a conquistare i tre punti contro la formazione interista. Sarri proverà a interrompere questa serie negativa, forte anche della vittoria ottenuta contro il Monza prima della sosta, risultato che ha permesso all'Atalanta di migliorare la propria situazione in classifica. La gara contro l'Inter sarà inoltre il primo passaggio di una settimana impegnativa, che vedrà i bergamaschi affrontare anche la trasferta europea contro il Borac a Banja Luka.