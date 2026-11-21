Blerim Dzemaili è stato intervistato da Radio Tutto Napoli per parlare tanto ovviamente del momento negativo della squadra azzurra. Lungo tutto l’arco della chiacchierata, però, è stato toccato anche l’argomento Inter. Lo svizzero ha parlato di Dan Ndoye, ora al Nottingham Forest. I nerazzurri lo trattarono nell’estate del 2024, prima che dal Bologna si trasferì appunto in Premier League: Inzaghi voleva farne il quinto di destra.
Giocatore che spacca le partite ma valore elevatissimo
Alla domanda su quale giocatore potrebbe rivelarsi utile al Napoli a gennaio, l’ex centrocampista cita proprio Dan Ndoye tirando in ballo anche l’Inter: "Sì, uno dei giocatori che a me piacciono di più: Ndoye. Anche l'Inter era vicina. È un giocatore che ti fa spaccare le partite. Sono quei giocatori che oggi determinano. Però il valore di mercato è altissimo. Una volta che sei in Premier League, anche se valevi 10 milioni, ne vali subito 40, perché in Premier le valutazioni purtroppo sono così. Anche se dovrebbero essere diverse, ma il calcio è così".
Autore: Ivano Cotticelli
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