L'Inter vuole blindare Hakan Calhanoglu, uno dei punti fermi della squadra di Cristian Chivu. Il centrocampista turco continua a rappresentare una garanzia per la regia nerazzurra e la società sta intensificando i contatti per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Come riportato da Il Giorno, i colloqui con l'entourage del giocatore sono sempre più frequenti e la volontà comune sarebbe quella di trovare un accordo entro la fine dell'anno. Sul tavolo ci sono però le nuove indicazioni economiche della proprietà Oaktree, intenzionata a contenere la parte fissa degli stipendi e a valorizzare maggiormente i bonus legati ai risultati. Nel frattempo, Calhanoglu si prepara a guidare il centrocampo nella trasferta contro l'Atalanta, anche alla luce dei problemi fisici che stanno condizionando le alternative a disposizione di Chivu.

Calhanoglu verso il rinnovo: la proposta e le richieste di Oaktree

La dirigenza nerazzurra considera il prolungamento di Calhanoglu una delle priorità contrattuali. Il regista turco, arrivato a Milano nel 2021, ha consolidato negli anni il proprio ruolo all'interno della squadra, diventando un riferimento fondamentale nella costruzione del gioco. La volontà del centrocampista sarebbe quella di rimanere all'Inter, nonostante l'interesse manifestato da altre società. Il club vorrebbe chiudere l'intesa entro dicembre, anche per evitare possibili inserimenti della concorrenza. Il principale nodo riguarda l'aspetto economico. Calhanoglu percepisce attualmente 6,5 milioni di euro a stagione, ma la nuova politica salariale di Oaktree prevede una riduzione della quota fissa degli stipendi, compensata da bonus collegati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. Il giocatore sarebbe disposto a valutare questa soluzione, purché l'accordo complessivo risulti soddisfacente. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive per arrivare alla firma.

Chivu si affida a Calhanoglu: Zielinski in dubbio per l'Atalanta

Oltre alle questioni contrattuali, Calhanoglu resta centrale anche nelle scelte tecniche di Chivu. Il turco dovrebbe partire titolare nella sfida contro l'Atalanta, soprattutto considerando le condizioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha accusato un problema al piede durante gli impegni con la Nazionale e ha dovuto svolgere una seduta di allenamento differenziata. Il successivo rientro in gruppo rappresenta un segnale incoraggiante, ma la sua disponibilità per la partita di Bergamo rimane in dubbio a causa delle noie muscolari. Per questo motivo, Chivu dovrebbe affidarsi ancora una volta a Calhanoglu in cabina di regia, ruolo nel quale il turco continua a garantire qualità, equilibrio e gestione dei tempi di gioco.