L'Inter si prepara a un periodo particolarmente intenso, con diversi appuntamenti ravvicinati tra campionato ed Europa. Cristian Chivu studia le possibili rotazioni in vista delle sfide contro Atalanta e Stoccarda, valutando alcuni cambiamenti nell'undici titolare per gestire le energie della squadra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe modificare almeno quattro elementi rispetto alle ultime uscite. Le novità più significative riguarderebbero il reparto offensivo, dove Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram si candidano per una maglia dal primo minuto, mentre Lautaro Martinez potrebbe essere gestito con maggiore prudenza.
Esposito e Thuram scalpitano: Lautaro può partire dalla panchina
Il principale dubbio di Chivu riguarda la composizione dell'attacco. Lautaro Martinez, reduce dagli impegni con la nazionale argentina, potrebbe beneficiare di un turno di riposo dopo le fatiche accumulate nelle ultime settimane. Il capitano nerazzurro è rientrato dagli impegni internazionali soltanto giovedì e ha avuto poco tempo per preparare la trasferta di Bergamo. Una situazione che spinge Chivu a valutare soluzioni alternative, anche considerando i numerosi appuntamenti che attendono l'Inter. In questo scenario prende quota la candidatura di Francesco Pio Esposito, che potrebbe affiancare Marcus Thuram dal primo minuto. Il giovane attaccante italiano ha accumulato 125 minuti nelle ultime due partite con la Nazionale maggiore, mentre Lautaro è reduce da un impiego più contenuto con l'Argentina, ma anche da un rientro più tardivo. Per Thuram, invece, la sfida contro l'Atalanta potrebbe rappresentare l'occasione per ritrovare spazio da titolare e continuità dopo i problemi fisici delle scorse settimane.
Chivu valuta quattro cambi: Bastoni e Akanji sotto osservazione
Le possibili rotazioni non riguardano soltanto il reparto avanzato. Anche in difesa Chivu dovrà valutare attentamente le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Alessandro Bastoni ha disputato 180 minuti con l'Italia e potrebbe avere bisogno di recuperare energie. Il tecnico nerazzurro dovrà inoltre decidere come gestire Manuel Akanji, altro elemento fondamentale per gli equilibri della retroguardia. Tra le alternative figura Benjamin Pavard, che potrebbe trovare spazio nella linea a tre. La possibilità di modificare la composizione della difesa consentirebbe a Chivu di distribuire meglio i minuti in una fase della stagione particolarmente impegnativa. Attenzione anche alle corsie laterali, dove Federico Dimarco e Djed Spence rappresentano due elementi importanti per garantire ampiezza e profondità alla manovra nerazzurra. Carlos Augusto potrebbe offrire un'alternativa sulla sinistra, mentre a destra resta da valutare l'impiego di Spence, reduce dagli impegni con la nazionale inglese. Possibili rotazioni anche in mezzo al campo, dove Piotr Zielinski potrebbe trovare spazio per consentire a uno dei titolari di recuperare energie. Chivu valuterà le condizioni dei centrocampisti prima di definire le scelte per la partita.
Autore: Ludovica Ferrante
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