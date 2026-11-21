Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri presenta così la sfida contro l'Inter. Ecco quanto raccolto dall'inviato di TMW: "La storia dell'Inter parla per loro. Cercheremo di preparare questo match sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazioni: fiduciosi che possa bastare".

Il punto sugli infortunati

Come stanno andando le cose tra recuperi e infortunati?

"Abbiamo recuperato diversi giocatori. Bellanova per esempio si sta allenando con noi da martedì, Gaetano si è allenato ieri, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti, Kessié è rientrato ieri a Zingonia. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico".

Come va preparata la gara contro l'Inter?

"Abbiamo studiato le caratteristiche degli avversari. Una squadra forte all'interno dell'area di rigore: teniamo conto di diverse caratteristiche, ma in primis conta la nostra situazione con l'obiettivo di migliorare".

Com'è il clima dopo il ritiro?

"Il clima all'interno del gruppo è buono. Chiaro che i risultati possono condizionare, ma non lo descrivo come un periodo negativo. Anche perché il rapporto deve essere sempre compatto".

Qual è l'obiettivo in questo ciclo di partite?

"L'obiettivo è prepararci al meglio di questo ciclo di partite. Ci deve interessare sicuramente la nostra crescita".

Il suo gioco può aiutare a ferire l'Inter?

"L'Inter è una squadra che gioca sempre per vincere ed è chiaro che correrà sempre qualche rischio. Loro hanno una grande qualità di palleggio per uscire fuori dalle zone alte di campo".

Ora è più importante la Conference o il campionato?

"La partita di domani è tosta così come quella di giovedì al di là che sia europa o campionato. Purtroppo si pecca di presunzione sotto certi aspetti: è un problema che ora non mi pongo".

Quanta voglia c'è di battere l'Inter visto che non si vince dal 2019?

"Era un'altra Atalanta così come un'altra Inter. Però vogliamo giocarcela".