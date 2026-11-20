Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha espresso una propria preferenza in merito a chi, secondo lui, si meriterebbe la permanenza all'Inter tra Calhanoglu, Dimarco e Thuram, tutti e tre con una situazione contrattuale da definire: "Sono tre grandi giocatori e l'Inter deve competere su più fronti e non rinuncerei a nessuno. Altrimenti lascerei Calhanoglu a giugno alla scadenza del contratto".