L'Inter U23 si conferma una vera e propria "ammazza-big" di questa stagione di Serie C e batte la capolista incontrastata Potenza per 2-1. In un clima caldissimo a maggioranza lucana, i nerazzurri conquistano il bottino pieno grazie alla prodezza di Marello nel primo tempo e al jolly in chiusura di Agbonifo, i quali rendono vano il momentaneo pareggio firmato Selleri. Prestazione di assoluto spesso da parte di Melgrati, il quale mette una concreta firma sul match grazie a molte parate salvifiche tra cui una decisiva sul rigore calciato da Castorani. I giovani interisti salgono a 23 punti raggiungendo, provvisoriamente, il terzo posto.

16.29 - FINISCE QUI! L'Inter U23 ammazza un'altra big e vince una partita preziossima.

90+5' - MELGRATI SALVIFICO! Colpo di testa a botta sicura di Franzolini da in mezzo all'area di rigore e respinta a mano aperta del portiere interista.

90+3' - I potentini si giocano la card per una presunta spinta di Prestia in area interista ai danni di un giocatore ospite: la FVS dà ragione ai nerazzurri.

90' - Iniziano i 6' di recupero.

86' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Kaczmarski e Fiordilino e dentro Re Cecconi e Bovo.

85' - GOLLLLLL! Il subentrato Agbonifo pesce il coniglio dal cilindro e fulmina il portiere ospite con un tiro di sinistro da fuori area che si infila all'angolino: l'italo-nigeriano viene poi ammonito per essersi tolto la maglia. 2-1!

79' - Doppio cambio per i nerazzurri: fuori Mosconi e Aidoo e dentro Agbonifo e Mancuso.

78' - Ultimi due cambi per gli ospiti: fuori Russo e De Marco e dentro Adjapong e Franzolini.

70' - Kaczmarski trattiene un indemoniato Petrungaro e finisce nell'elenco degli ammoniti.

68' - Triplo cambio per gli ospiti: fuori Castorani, D'Auria e Selleri e dentro Murano, Ghisolfi e dos Santos.

66' - Bura trattiene nettamente Mosconi lanciato in ripartenza e spende il giallo.

64' - Primo cambio della partita: fuori Zuberek e dentro Fumagalli.

55' - MELGRATI NEUTRALIZZA CASTORANI! L'arbitro accorda ai potentini un rigore per presunto tocco di mano di Fiordilino su conclusione da remoto di Petrungaro: nonostante l'intervento al FVS, il direttore di gara conferma la decisione. Dal dischetto, il numero 8 dei lucani calcia debolmente di piatto e si fa ipnotizzare dal portiere brianzolo.

15.36 - INIZIA LA RIPRESA!

15.30 - Le squadre si preparano per il secondo tempo.

15.19 - FINE PRIMO TEMPO! Squadre a riposo sul pari.

45' - Sono 2' di recupero.

45' - Giallo per Zuberek per un intervento a gomito alto a palla contesa a De Marco.

40' - Calano progressivamente i ritmi della partita mentre ci avviciniamo alla fine della prima frazione.

34' - Kaczmarski prova a prendere l'iniziativa raccogliendo un pallone vagante sulla trequarti ma calciando di molto a lato.

30' - Il primo giallo della sfida lo raccoglie Aidoo per un intervento ruvido, ma sul pallone, ai danni di Bando.

27' - I potentini lamentano una presunta trattenuta in area di Aidoo ai danni di Petrungaro: troppo leggero il contatto per accordare il rigore e gioco che prosegue.

22' - GOL DEL POTENZA! Cross da fondo campo di Petrungaro su cui Prestia si avventa in maniera goffa rischiando l'autorete. Sul gran riflesso di Melgrati si avventa Selleri che insacca da pochi centimetri. 1-1!

18' - PASTICCIO NERAZZURRO E LUCANI VICINO AL PARI! Non si intendono Prestia e Melgrati lasciando il pallone pericolosamente in mezzo all'area a disposizione di Selleri, la cui conclusione ravvicinata viene deviata in angolo dal portiere interista.

16' - GOL!!!!!! Golazo di Marello: il terzino interista controlla di mancino da dentro l'area, salta di netto Kirwan e piazza di destro il pallone nell'angolino. 1-0!

14' - CUCCHIETTI SALVA SU MARELLO! Buco centrale dei lucani e sinistro del terzino interista che viene deviato dal portiere ospite sul palo!

13' - MELGRATI SALVA SU D'AURIA! De Marco allarga sulla destra per la progressione in area del numero 10 lucano che calcia sul primo palo ma trovando la pronta risposta del portiere lombardo.

7' - Petrungaro prova a sorprendere un Melgrati appena fuori dall'area di rigore con un pallonetto da centrocampo: pallone che esce di poco a lato.

5' - Mosconi si incarica del primo tentativo verso lo specchio: tiro da fuori area che non impensierisce Cucchietti.

14.31 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!

14.25 - Squadre pronte a scendere in campo! Manca pochissimo al fischio d'inizio!

Esame ad alto coefficente di difficoltà per l'Inter U23. Di rientro dalla sosta per le Nazionali, la compagine interista sarà chiamata ad affrontare il sorprendente Potenza in occasione 15ª giornata di Serie C. La compagine lucana domina in maniera pressoché incontrastata la classifica del girone C grazie ad un un succulento bottino di 35 punti, frutto di una sola sconfitta, due pareggi e ben undici vittorie (quattro delle quali conseguite consecutivamente nelle ultime quattro uscite, ndr), 39 reti segnate e 18 subite. I ragazzi di Vecchi dovranno dunque sfoderare un'impresa titatica tra le mura amiche dello stadio Breda di Sesto San Giovanni anche al fine di dare seguito al prestigioso successo casalingo contro la Salernitana nell'ultima partita prima della pausa. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 75 Bovio, 19 Prestia, 5 Tosto; 27 Aidoo, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 3 Marello; 30 Mosconi, 6 Charlys; 11 Zuberek. A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 2 Avitabile, 4 Cerpelletti, 10 Agbonifo, 14 Bovo, 15 Stante, 24 Re Cecconi, 29 Mancuso, 37 Sorino, 80 Garonetti, 86 Jakirovic, 99 Fumagalli. Allenatore: Stefano Vecchi.

POTENZA (4-3-3): 17 Cucchietti; 26 Kirwan, 6 Loiacono, 47 Bura, 3 Russo; 8 Castorani, 24 Bando, 23 De Marco; 30 Petrungaro, 70 Selleri, 10 D’Auria. A disposizione: 1 Franchi, 12 Gironi, 2 Verza, 7 Bruschi, 9 Murano, 11 Mazzeo, 14 Franzolini, 21 Manfredonia, 25 Staver, 77 Ghisolfi, 80 dos Santos, 98 Adjapong. Allenatore: Ivan Tisci.

Arbitro: Riccardo Tropiano (sez. Bari).

Assistenti: Romagnoli - De Luca.

IV Ufficiale: Gauzolino.

Operatore FVS: Chimento.