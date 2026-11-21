L'Inter U23 si conferma una vera e propria "ammazza-big" di questa stagione di Serie C e batte la capolista incontrastata Potenza per 2-1. In un clima caldissimo a maggioranza lucana, i nerazzurri conquistano il bottino pieno grazie alla prodezza di Marello nel primo tempo e al jolly in chiusura di Agbonifo, i quali rendono vano il momentaneo pareggio firmato Selleri. Prestazione di assoluto spesso da parte di Melgrati, il quale mette una concreta firma sul match grazie a molte parate salvifiche tra cui una decisiva sul rigore calciato da Castorani. I giovani interisti salgono a 23 punti raggiungendo, provvisoriamente, il terzo posto.
16.29 - FINISCE QUI! L'Inter U23 ammazza un'altra big e vince una partita preziossima.
90+5' - MELGRATI SALVIFICO! Colpo di testa a botta sicura di Franzolini da in mezzo all'area di rigore e respinta a mano aperta del portiere interista.
90+3' - I potentini si giocano la card per una presunta spinta di Prestia in area interista ai danni di un giocatore ospite: la FVS dà ragione ai nerazzurri.
90' - Iniziano i 6' di recupero.
86' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Kaczmarski e Fiordilino e dentro Re Cecconi e Bovo.
85' - GOLLLLLL! Il subentrato Agbonifo pesce il coniglio dal cilindro e fulmina il portiere ospite con un tiro di sinistro da fuori area che si infila all'angolino: l'italo-nigeriano viene poi ammonito per essersi tolto la maglia. 2-1!
79' - Doppio cambio per i nerazzurri: fuori Mosconi e Aidoo e dentro Agbonifo e Mancuso.
78' - Ultimi due cambi per gli ospiti: fuori Russo e De Marco e dentro Adjapong e Franzolini.
70' - Kaczmarski trattiene un indemoniato Petrungaro e finisce nell'elenco degli ammoniti.
68' - Triplo cambio per gli ospiti: fuori Castorani, D'Auria e Selleri e dentro Murano, Ghisolfi e dos Santos.
66' - Bura trattiene nettamente Mosconi lanciato in ripartenza e spende il giallo.
64' - Primo cambio della partita: fuori Zuberek e dentro Fumagalli.
55' - MELGRATI NEUTRALIZZA CASTORANI! L'arbitro accorda ai potentini un rigore per presunto tocco di mano di Fiordilino su conclusione da remoto di Petrungaro: nonostante l'intervento al FVS, il direttore di gara conferma la decisione. Dal dischetto, il numero 8 dei lucani calcia debolmente di piatto e si fa ipnotizzare dal portiere brianzolo.
15.36 - INIZIA LA RIPRESA!
15.30 - Le squadre si preparano per il secondo tempo.
15.19 - FINE PRIMO TEMPO! Squadre a riposo sul pari.
45' - Sono 2' di recupero.
45' - Giallo per Zuberek per un intervento a gomito alto a palla contesa a De Marco.
40' - Calano progressivamente i ritmi della partita mentre ci avviciniamo alla fine della prima frazione.
34' - Kaczmarski prova a prendere l'iniziativa raccogliendo un pallone vagante sulla trequarti ma calciando di molto a lato.
30' - Il primo giallo della sfida lo raccoglie Aidoo per un intervento ruvido, ma sul pallone, ai danni di Bando.
27' - I potentini lamentano una presunta trattenuta in area di Aidoo ai danni di Petrungaro: troppo leggero il contatto per accordare il rigore e gioco che prosegue.
22' - GOL DEL POTENZA! Cross da fondo campo di Petrungaro su cui Prestia si avventa in maniera goffa rischiando l'autorete. Sul gran riflesso di Melgrati si avventa Selleri che insacca da pochi centimetri. 1-1!
18' - PASTICCIO NERAZZURRO E LUCANI VICINO AL PARI! Non si intendono Prestia e Melgrati lasciando il pallone pericolosamente in mezzo all'area a disposizione di Selleri, la cui conclusione ravvicinata viene deviata in angolo dal portiere interista.
16' - GOL!!!!!! Golazo di Marello: il terzino interista controlla di mancino da dentro l'area, salta di netto Kirwan e piazza di destro il pallone nell'angolino. 1-0!
14' - CUCCHIETTI SALVA SU MARELLO! Buco centrale dei lucani e sinistro del terzino interista che viene deviato dal portiere ospite sul palo!
13' - MELGRATI SALVA SU D'AURIA! De Marco allarga sulla destra per la progressione in area del numero 10 lucano che calcia sul primo palo ma trovando la pronta risposta del portiere lombardo.
7' - Petrungaro prova a sorprendere un Melgrati appena fuori dall'area di rigore con un pallonetto da centrocampo: pallone che esce di poco a lato.
5' - Mosconi si incarica del primo tentativo verso lo specchio: tiro da fuori area che non impensierisce Cucchietti.
14.31 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!
14.25 - Squadre pronte a scendere in campo! Manca pochissimo al fischio d'inizio!
Esame ad alto coefficente di difficoltà per l'Inter U23. Di rientro dalla sosta per le Nazionali, la compagine interista sarà chiamata ad affrontare il sorprendente Potenza in occasione 15ª giornata di Serie C. La compagine lucana domina in maniera pressoché incontrastata la classifica del girone C grazie ad un un succulento bottino di 35 punti, frutto di una sola sconfitta, due pareggi e ben undici vittorie (quattro delle quali conseguite consecutivamente nelle ultime quattro uscite, ndr), 39 reti segnate e 18 subite. I ragazzi di Vecchi dovranno dunque sfoderare un'impresa titatica tra le mura amiche dello stadio Breda di Sesto San Giovanni anche al fine di dare seguito al prestigioso successo casalingo contro la Salernitana nell'ultima partita prima della pausa. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:
INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 75 Bovio, 19 Prestia, 5 Tosto; 27 Aidoo, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 3 Marello; 30 Mosconi, 6 Charlys; 11 Zuberek. A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 2 Avitabile, 4 Cerpelletti, 10 Agbonifo, 14 Bovo, 15 Stante, 24 Re Cecconi, 29 Mancuso, 37 Sorino, 80 Garonetti, 86 Jakirovic, 99 Fumagalli. Allenatore: Stefano Vecchi.
POTENZA (4-3-3): 17 Cucchietti; 26 Kirwan, 6 Loiacono, 47 Bura, 3 Russo; 8 Castorani, 24 Bando, 23 De Marco; 30 Petrungaro, 70 Selleri, 10 D’Auria. A disposizione: 1 Franchi, 12 Gironi, 2 Verza, 7 Bruschi, 9 Murano, 11 Mazzeo, 14 Franzolini, 21 Manfredonia, 25 Staver, 77 Ghisolfi, 80 dos Santos, 98 Adjapong. Allenatore: Ivan Tisci.
Arbitro: Riccardo Tropiano (sez. Bari).
Assistenti: Romagnoli - De Luca.
IV Ufficiale: Gauzolino.
Operatore FVS: Chimento.
Autore: Carlo Alberto Gamba
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 17:42 Atalanta-Inter, in lavagna un gol degli attaccanti
- 17:35 Marello in conferenza: "Il mister ci ha gasati. Abbiamo fatto tanto gruppo in questi giorni"
- 17:25 Vecchi in conferenza: "Siamo competitivi con tutti, ma piedi per terra"
- 17:14 Verso Atalanta-Inter, fattore Krstovic per la Dea: ha portato 7 punti a Sarri
- 17:00 La Lazio non sbaglia un colpo: 3-0 al Lecce e allungo in vetta. Ok il Como
- 16:46 Musica, cori e orgoglio nerazzurro: l’Inter Club Monopoli festeggia 37 anni
- 16:32 SERIE C - Inter U23-Potenza 2-1: i nerazzurri si confermano "ammazza-big"
- 16:18 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:04 Italia Femminile, il ct Soncin: "Il nostro sogno è quello di andare al Mondiale"
- 15:50 Sosta accantonata, ora si torna a fare sul serio: rush finale del 2026
- 15:35 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:21 Inter-Juve U20, Up&Down - Vukaj inesauribile, che impatto Grisoni Fasana
- 15:07 Inter, mirino sulla doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate
- 14:53 L'architetto Foster: "Generali Stadium una straordinaria opportunità"
- 14:39 FOTO FcIN - Marotta e Ralph presenti al Breda per Inter U23-Potenza
- 14:30 Il derby d'Italia U20 è nerazzurro: Kukulis-Grisoni Fasana, la Juve va KO
- 14:24 Non solo Inter, anche il Milan mette Mendy nel mirino: il possibile incastro con Camarda
- 14:10 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 13:56 Inter a Bergamo con la carica dei precedenti favorevoli: il dato
- 13:41 Qui Atalanta - Il punto di Sarri su recuperi e infortunati
- 13:27 GdS - Chivu conferma quasi per intero l'undici che ha battuto il Como
- 13:13 Vieri: "Pio Esposito, tra 2/3 anni farà 25 gol, da Appiano mi dicono che..."
- 12:58 TS - Atalanta, Sarri ritrova ritrova quattro giocatori: Bellanova e Kessie titolari
- 12:43 Atalanta, Sarri: "La storia dell'Inter parla per loro, ma prepareremo bene il match"
- 12:28 Marianella: “L’Inter ha tante certezze, credo che ci sia un'ideuccia sulla Champions”
- 12:14 Ausilio pronto a rimettersi in gioco in Premier League: c'è Il Tottenham
- 12:00 Corsera - Vendita San Siro, annullato il sequestro del telefono di Malangone
- 11:30 Il Giorno - Calhanoglu punto fisso, l'Inter punta a chiudere il rinnovo entro dicembre
- 11:16 Orlandini: “Emozioni più grandi all’Atalanta, spero che l'Inter non sia al meglio”
- 11:02 Repubblica - Asse Roma-Milano per lo Scudetto. Gattuso cerca l'allungo
- 10:48 Dzemaili: “L’Inter fu vicina a uno dei giocatori che preferisco: spacca le partite”
- 10:34 CdS - Dimarco-Inter, verrà esercitata l'opzione per il rinnovo
- 10:19 Corsera - Luis Henrique può partire a gennaio: Oaktree apre alla cessione
- 10:05 CdS - Dimarco prepara il sorpasso: vuole ritrovare al più presto i suoi livelli
- 09:55 CdS - Lautaro, niente rischi. Chivu punta quota 100 gol
- 09:40 CdS - Jones titolare contro l'Atalanta: Chivu ritrova il suo jolly
- 09:26 TS - Nove partite in 32 giorni: nessuno come l'Inter. Ma Chivu ritrova gli infortunati
- 09:12 GdS - Tour de force, Chivu pensa al turnover: quattro cambi in vista
- 08:58 TS - Rinnovi bollenti, Calhanoglu il caso più spinoso. Attesa per Dimarco
- 08:44 TS - Bastoni, rinnovo in salita: torna alla carica il Barcellona?
- 08:29 GdS - Chivu cambia a destra: Spence all'attacco, Pavard pronto a coprirgli le spalle
- 08:15 GdS - Svolta inglese per Chivu: Stones, Jones e Spence finalmente tutti a disposizione
- 08:12 GdS - De Ketelaere cerca la svolta: i nerazzurri sono un tabù da sfatare
- 08:00 Luis Henrique e il progetto in Brasile: "Aiutare i bambini a sognare è la missione della mia vita"
- 01:30 Elezioni FIFA, dalla CONMEBOL "fermo sostegno" al presidente Infantino
- 00:30 L'ex nerazzurro Kovacic finisce nei radar di tre squadre di Serie A
- 00:00 Compatti e umili. Questa è la strada
- 23:45 Santana: "Lautaro Martinez? Difficile aggiungere qualcosa su di lui"
- 23:30 Bonanni: "L'Inter prima o poi dovrà ringiovanire la rosa"
- 23:16 Braglia: "Inter su Alisson? Non hanno più fiducia in Martinez"
- 23:02 Atalanta, a partire dalla gara con l'Inter mezzi gratis per chi ha il biglietto
- 22:48 Orlando: "Thuram finanziariamente vale più di tutti"
- 22:34 Rampulla: "Ecco chi lascerei andare tra Calhanoglu, Dimarco e Thuram"
- 22:20 SI - Bastoni-Barça, osservatori nella sera del 'famoso' Inter-Juve. Ora...
- 22:06 Mangas: "Varela mi ricorda due ex giocatori dell'Inter"
- 21:52 Ternana Women, Quizzico: "L'Inter ha molta qualità, lotta per restare ai vertici del campionato"
- 21:38 Galliani-Malagò, caso chiuso: l'ex AD Milan rinuncia al ricorso nel merito
- 21:23 Inchiesta San Siro, annullato il sequestro dei dispositivi di Malangone
- 21:09 Inter-Lazio di Supercoppa, gli ultras biancocelesti al primo anello blu
- 20:55 Un Van Dijk per la cantera: l'Inter mette gli occhi su un 2010 del Malmö
- 20:40 Luis Garcia: "Siviglia-Betis è un'altra cosa rispetto a Inter-Milan"
- 20:25 Stoccarda, Hoeneß spera: "Stiller potrebbe esserci contro l'Inter"
- 20:11 Missione Luis Henrique: "Far sognare un futuro dignitoso alla mia gente"
- 19:58 Andreazzoli: "Esposito, a La Spezia stessi atteggiamenti che ha all'Inter"
- 19:43 Atalanta, Zappacosta: "Affrontare l'Inter dà sempre grandi stimoli"
- 19:29 Sky - Atalanta-Inter, il gruppo di Chivu a Bergamo solo domenica
- 19:14 Fiorentina, Ranieri: "Lautaro tra i più difficili da marcare, ecco perché"
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso ATALANTA-INTER: ZIELINSKI a rischio! MERCATO, allarme BASTONI? ESCLUSIVA su CALHA
- 18:47 Mondiale U17, l'Italia parte con sei gol. In campo anche Galliera e Donato
- 18:34 Visite all'Inter HQ: oggi in sede il re del podismo azzurro Yeman Crippa