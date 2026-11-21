La CONMEBOL, confederazione calcistica del Sud America, ha confermato il proprio sostegno al presidente in carica della FIFA Gianni Infantino in vista delle elezioni del 18 dicembre a Rabat, "con una decisione presa all'unanimità" dalle dieci federazioni nazionali da cui è composta. La CONMEBOL, in una nota, spiega come abbia apprezzato "la leadership dell'attuale presidente della FIFA e le trasformazioni positive nel calcio" promosse dal dirigente italo-svizzero entrato in carica nel 2016. In Sud America, Infantino è considerato molto vicino ai dirigenti delle federazioni argentina, Claudio Tapia, e colombiana, Ramon Jesurun.