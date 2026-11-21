Il doppio ex Pierluigi Orlandini si è pronunciato alla vigilia di Atalanta-Inter a Derbyderbyderby. L’ex calciatore ha ammesso che nonostante abbia indossato entrambe le maglie, quella della Dea gli sia rimasta dentro: “Sono sempre stato un tifoso dell’Atalanta, sono cresciuto nel suo vivaio, ho esordito con la Dea in A e sono bergamasco. Le mie emozioni più grandi sono legate a questo club, mentre le altre squadre della mia carriera le ricordo volentieri perché mi hanno sempre regalato qualcosa, ma nulla come la squadra del cuore”.

La speranza per Atalanta-Inter

Poi il discorso passa sul match di domani: sulla squadra di Chivu, Orlandini è stato netto. “È forte e difficile da contrastare. Devi essere al massimo e sperare che loro non siano al meglio, spero che i calciatori dell’Atalanta siano al massimo”. Infine, ha anche sottolineato che i bergamaschi in questo momento stanno trovando difficoltà maggiori rispetto al recente passato con Gasperini in panchina.