Inverno caldissimo in casa Inter. Come riportato da Tuttosport, mentre il dossier dei rinnovi sta distraendo la dirigenza nerazzurra - con la ferma indicazione di Oaktree di abbassare il monte degli ingaggi - il Barcellona starebbe studiando un ritorno alla carica per Alessandro Bastoni. Di recente c’è stato un summit con il suo agente Tullio Tinti per discutere il contratto in scadenza nel 2028, ma in questo caso sarà molto difficile seguire i diktat della proprietà.

Rinnovo in salita

Il centrale azzurro è un pallino di Deco, dirigente blaugrana, che a più riprese ha ricordato il suo apprezzamento per il calciatore. L’interesse è sempre forte e concreto, l’Inter ha sempre chiuso la porta. Ma se non dovesse sbloccarsi la trattativa per il rinnovo alle cifre richieste dal calciatore, a quel punto non si potrebbe escludere nessuno scenario.