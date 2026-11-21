Nel corso della conferenza stampa odierna, in casa Atalanta, Maurizio Sarri, ha fatto il punto generale sui recuperati e gli infortunati: "Gaetano si è allenato ieri con la squadra, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti però ne ha fatti di diversi, Kessié è rientrato ieri a Zingonia dopo la trasferta difficilissima in Africa, dove lo scalo è durato 15 ore facendo comunque 70 minuti in Nazionale. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico".