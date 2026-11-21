Nel corso della conferenza stampa odierna, in casa Atalanta, Maurizio Sarri, ha fatto il punto generale sui recuperati e gli infortunati: "Gaetano si è allenato ieri con la squadra, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti però ne ha fatti di diversi, Kessié è rientrato ieri a Zingonia dopo la trasferta difficilissima in Africa, dove lo scalo è durato 15 ore facendo comunque 70 minuti in Nazionale. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico".
Sezione: L'avversario / Data: Sab 21 novembre 2026 alle 13:41
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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