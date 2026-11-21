L'Inter si prepara a un inverno particolarmente intenso sul fronte dei rinnovi contrattuali. La dirigenza nerazzurra, con il direttore sportivo Dario Baccin e il vice Simone Lo Schiavo, è chiamata a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di trattenere i giocatori più importanti della rosa di Cristian Chivu e le indicazioni economiche della proprietà Oaktree, intenzionata a contenere il monte ingaggi. Come scrive Tuttosport, sul tavolo ci sono diverse situazioni da affrontare, a partire da quelle di Alessandro Bastoni e Marcus Thuram, entrambi sotto contratto fino al 2028. Attenzione anche al futuro di Hakan Calhanoglu, mentre per Carlos Augusto il nuovo accordo sarebbe già stato definito. Resta inoltre da affrontare il dossier relativo a Federico Dimarco.

Il Barcellona torna su Bastoni. Thuram vuole un aumento

Tra le situazioni più delicate figura quella di Alessandro Bastoni, che continua ad attirare l'interesse dei principali club europei. Il difensore della Nazionale, legato all'Inter fino al 2028, è finito nuovamente nel mirino del Barcellona, con il direttore sportivo Deco pronto a valutare un nuovo tentativo dopo i sondaggi effettuati durante l'estate. Nei giorni scorsi si sarebbe tenuto anche un confronto nella sede nerazzurra con Tullio Tinti, agente del centrale, per fare il punto sulla situazione contrattuale del giocatore. Discorso differente per Marcus Thuram, protagonista di prestazioni che hanno ulteriormente rafforzato la sua posizione nelle valutazioni della società. L'attaccante francese, attualmente a quota 6 milioni di euro netti a stagione, punta a un adeguamento dell'ingaggio, rendendo complicata l'ipotesi di una riduzione salariale. Sul contratto del centravanti pesa inoltre una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, esercitabile fino al 15 luglio. Un elemento da considerare nelle strategie della dirigenza, chiamata a valutare come gestire il futuro del francese.

Calhanoglu, proposto un biennale con ingaggio ridotto

Uno dei dossier più urgenti riguarda Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà nel giugno 2027. Il centrocampista turco rappresenta uno dei pilastri della squadra di Chivu e la società vorrebbe prolungarne la permanenza a Milano, pur rispettando i nuovi parametri economici. Nel recente incontro con l'agente Gordon Stipic, la dirigenza avrebbe avanzato una proposta di rinnovo biennale, con una parte fissa dell'ingaggio inferiore agli attuali 6 milioni di euro netti percepiti dal regista. Da parte di Calhanoglu sarebbe arrivata un'apertura di massima alla possibilità di proseguire l'avventura nerazzurra. Nonostante l'interesse di altre società, tra cui la Juventus, il giocatore non avrebbe ancora avviato trattative concrete con altri club.

Carlos Augusto fino al 2031, per Dimarco si attende la trattativa

Situazione decisamente più avanzata per Carlos Augusto, che avrebbe già raggiunto un'intesa con l'Inter per il prolungamento del contratto fino al 2031. Per l'esterno brasiliano mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale, destinato a formalizzare un accordo ormai definito. Resta invece da affrontare il futuro di Federico Dimarco, altro elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Chivu. L'esterno italiano è già legato al club fino al 2028, grazie all'esercizio di un'opzione unilaterale che gli garantisce un ingaggio di circa 5,2 milioni di euro netti a stagione. La trattativa per un ulteriore prolungamento deve però ancora entrare nel vivo. L'Inter sarà chiamata a conciliare le aspettative del giocatore con la volontà della proprietà di mantenere sotto controllo il costo complessivo della rosa.