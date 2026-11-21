Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan potrebbe inserirsi nella corsa per il classe 2007 del Cagliari Paul Mendy. Il club sardo sta pensando a Camarda per il mese di gennaio e potrebbe concretizzarsi un'operazione in prestito di diciotto mesi. Allo stato attuale è ancora un'idea teorica, ma chissà che non possa svilupparsi. Ricordiamo che qualche settimana fa si era anche parlato di Mendy in ottica Inter: l'attaccante ha recentemente prolungato il proprio contratto con i rossoblù fino al 2032 e ha gli occhi addosso delle milanesi.