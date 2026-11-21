Nessuno come l'Inter. Da domani, con la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, fino al 22 dicembre, quando a San Siro andrà in scena la Supercoppa Italiana contro la Lazio, la squadra di Cristian Chivu sarà impegnata in nove partite. Un vero e proprio tour de force attraverso quattro competizioni, con una gara ogni tre giorni e mezzo. Nessun'altra formazione italiana dovrà affrontare un calendario così fitto: Como, Juventus, Napoli e Atalanta si fermeranno a otto incontri, Milan e Roma a sette, mentre la Lazio ne giocherà sei.

Chivu ritrova quasi tutta la rosa: Stankovic torna in gruppo

Come sottolinea Tuttosport, il tecnico romeno potrà comunque affrontare questo ciclo di impegni con una rosa quasi al completo. La notizia più recente riguarda Stankovic, che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni, lasciando il solo Bonny nella lista degli indisponibili. Chivu ha inoltre recuperato i tre inglesi Stones, Jones e Spence, oltre a Lautaro Martinez. Il capitano dovrebbe partire dalla panchina nella sfida contro l'Atalanta, con l'obiettivo di ritrovare spazio in Champions League. Restano invece da valutare le condizioni di Akanji e Zielinski, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali con qualche fastidio fisico.

Nove partite tra campionato, Champions e coppe

Oltre agli impegni di Serie A e alla Supercoppa, l'Inter dovrà affrontare lo Stoccarda a San Siro il 25 novembre, il Borussia Dortmund in trasferta il 9 dicembre e il Genoa negli ottavi di Coppa Italia il primo dicembre. Un calendario che obbligherà Chivu a gestire attentamente le energie e a sfruttare tutte le alternative a disposizione. Per la formazione di Bergamo restano alcuni dubbi: Barella, reduce dagli impegni con la Nazionale, è in ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan. La formazione definitiva verrà valutata nella rifinitura. La squadra non andrà in ritiro: dopo l'allenamento di oggi, i giocatori torneranno a casa per ritrovarsi domani mattina ad Appiano Gentile e partire alla volta di Bergamo.