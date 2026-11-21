Nessuno come l'Inter. Da domani, con la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, fino al 22 dicembre, quando a San Siro andrà in scena la Supercoppa Italiana contro la Lazio, la squadra di Cristian Chivu sarà impegnata in nove partite. Un vero e proprio tour de force attraverso quattro competizioni, con una gara ogni tre giorni e mezzo. Nessun'altra formazione italiana dovrà affrontare un calendario così fitto: Como, Juventus, Napoli e Atalanta si fermeranno a otto incontri, Milan e Roma a sette, mentre la Lazio ne giocherà sei.
Chivu ritrova quasi tutta la rosa: Stankovic torna in gruppo
Come sottolinea Tuttosport, il tecnico romeno potrà comunque affrontare questo ciclo di impegni con una rosa quasi al completo. La notizia più recente riguarda Stankovic, che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni, lasciando il solo Bonny nella lista degli indisponibili. Chivu ha inoltre recuperato i tre inglesi Stones, Jones e Spence, oltre a Lautaro Martinez. Il capitano dovrebbe partire dalla panchina nella sfida contro l'Atalanta, con l'obiettivo di ritrovare spazio in Champions League. Restano invece da valutare le condizioni di Akanji e Zielinski, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali con qualche fastidio fisico.
Nove partite tra campionato, Champions e coppe
Oltre agli impegni di Serie A e alla Supercoppa, l'Inter dovrà affrontare lo Stoccarda a San Siro il 25 novembre, il Borussia Dortmund in trasferta il 9 dicembre e il Genoa negli ottavi di Coppa Italia il primo dicembre. Un calendario che obbligherà Chivu a gestire attentamente le energie e a sfruttare tutte le alternative a disposizione. Per la formazione di Bergamo restano alcuni dubbi: Barella, reduce dagli impegni con la Nazionale, è in ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan. La formazione definitiva verrà valutata nella rifinitura. La squadra non andrà in ritiro: dopo l'allenamento di oggi, i giocatori torneranno a casa per ritrovarsi domani mattina ad Appiano Gentile e partire alla volta di Bergamo.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:20 LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Juventus, le ufficiali: Moranduzzo e Virtuani dal 1'
- 12:14 Ausilio pronto a rimettersi in gioco in Premier League: c'è Il Tottenham
- 12:00 Corsera - Vendita San Siro, annullato il sequestro del telefono di Malangone
- 11:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 11:30 Il Giorno - Calhanoglu punto fisso, l'Inter punta a chiudere il rinnovo entro dicembre
- 11:16 Orlandini: “Emozioni più grandi all’Atalanta, spero che l'Inter non sia al meglio”
- 11:02 Repubblica - Asse Roma-Milano per lo Scudetto. Gattuso cerca l'allungo
- 10:48 Dzemaili: “L’Inter fu vicina a uno dei giocatori che preferisco: spacca le partite”
- 10:34 CdS - Dimarco-Inter, verrà esercitata l'opzione per il rinnovo
- 10:19 Corsera - Luis Henrique può partire a gennaio: Oaktree apre alla cessione
- 10:05 CdS - Dimarco prepara il sorpasso: vuole ritrovare al più presto i suoi livelli
- 09:55 CdS - Lautaro, niente rischi. Chivu punta quota 100 gol
- 09:40 CdS - Jones titolare contro l'Atalanta: Chivu ritrova il suo jolly
- 09:26 TS - Nove partite in 32 giorni: nessuno come l'Inter. Ma Chivu ritrova gli infortunati
- 09:12 GdS - Tour de force, Chivu pensa al turnover: quattro cambi in vista
- 08:58 TS - Rinnovi bollenti, Calhanoglu il caso più spinoso. Attesa per Dimarco
- 08:44 TS - Bastoni, rinnovo in salita: torna alla carica il Barcellona?
- 08:29 GdS - Chivu cambia a destra: Spence all'attacco, Pavard pronto a coprirgli le spalle
- 08:15 GdS - Svolta inglese per Chivu: Stones, Jones e Spence finalmente tutti a disposizione
- 08:12 GdS - De Ketelaere cerca la svolta: i nerazzurri sono un tabù da sfatare
- 08:00 Luis Henrique e il progetto in Brasile: "Aiutare i bambini a sognare è la missione della mia vita"
- 01:30 Elezioni FIFA, dalla CONMEBOL "fermo sostegno" al presidente Infantino
- 00:30 L'ex nerazzurro Kovacic finisce nei radar di tre squadre di Serie A
- 00:00 Compatti e umili. Questa è la strada
- 23:45 Santana: "Lautaro Martinez? Difficile aggiungere qualcosa su di lui"
- 23:30 Bonanni: "L'Inter prima o poi dovrà ringiovanire la rosa"
- 23:16 Braglia: "Inter su Alisson? Non hanno più fiducia in Martinez"
- 23:02 Atalanta, a partire dalla gara con l'Inter mezzi gratis per chi ha il biglietto
- 22:48 Orlando: "Thuram finanziariamente vale più di tutti"
- 22:34 Rampulla: "Ecco chi lascerei andare tra Calhanoglu, Dimarco e Thuram"
- 22:20 SI - Bastoni-Barça, osservatori nella sera del 'famoso' Inter-Juve. Ora...
- 22:06 Mangas: "Varela mi ricorda due ex giocatori dell'Inter"
- 21:52 Ternana Women, Quizzico: "L'Inter ha molta qualità, lotta per restare ai vertici del campionato"
- 21:38 Galliani-Malagò, caso chiuso: l'ex AD Milan rinuncia al ricorso nel merito
- 21:23 Inchiesta San Siro, annullato il sequestro dei dispositivi di Malangone
- 21:09 Inter-Lazio di Supercoppa, gli ultras biancocelesti al primo anello blu
- 20:55 Un Van Dijk per la cantera: l'Inter mette gli occhi su un 2010 del Malmö
- 20:40 Luis Garcia: "Siviglia-Betis è un'altra cosa rispetto a Inter-Milan"
- 20:25 Stoccarda, Hoeneß spera: "Stiller potrebbe esserci contro l'Inter"
- 20:11 Missione Luis Henrique: "Far sognare un futuro dignitoso alla mia gente"
- 19:58 Andreazzoli: "Esposito, a La Spezia stessi atteggiamenti che ha all'Inter"
- 19:43 Atalanta, Zappacosta: "Affrontare l'Inter dà sempre grandi stimoli"
- 19:29 Sky - Atalanta-Inter, il gruppo di Chivu a Bergamo solo domenica
- 19:14 Fiorentina, Ranieri: "Lautaro tra i più difficili da marcare, ecco perché"
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso ATALANTA-INTER: ZIELINSKI a rischio! MERCATO, allarme BASTONI? ESCLUSIVA su CALHA
- 18:47 Mondiale U17, l'Italia parte con sei gol. In campo anche Galliera e Donato
- 18:34 Visite all'Inter HQ: oggi in sede il re del podismo azzurro Yeman Crippa
- 18:20 Qui Atalanta - Kessie torna a Zingonia, Gaetano si allena in gruppo
- 18:05 Milan, Musah avvisa: "Lo scudetto è possibile. Abbiamo tutti il sogno di vincerlo"
- 17:51 Atalanta-Inter incontro di cartello: favoriti gli uomini di Chivu
- 17:36 Riva, pres. CONI Lombardia: "Complimenti all'Inter, Marotta un maestro"
- 17:22 Mazzola jr.: "Papà ci ha insegnato la lealtà. Marotta più di un presidente"
- 17:16 videoInter club dell'anno per il GLGS, Marotta: "Premio per la società"
- 17:06 Atalanta-Inter, 130 precedenti in Serie A: bilancio schiacciante. C'è un dato curioso
- 16:51 fcinInter, in agenda incontro Baccin-Riso. Focus su Carlos Augusto e non solo
- 16:38 Orlandini: "L'Atalanta è la squadra del cuore, ma l'Inter resta la più forte"
- 16:24 Potenza, Tisci: "Con l'Inter U23 gara insidiosa, hanno trovato una quadratura"
- 16:10 Gioco e carattere, nessuno come l'Inter in Serie A: i numeri da record
- 15:56 Como, Fabregas: "Speriamo un giorno di essere alla pari con l'Inter"
- 15:42 Conte: "Io divento un investimento per i club. Dopo il mio addio l'Inter ha rivenduto Hakimi e Lukaku per tanti soldi"
- 15:28 Generali, non solo calcio: sarà main partner della Pallacanestro Trieste
- 15:13 Lazio, Gattuso: "Frattesi sta bene. Scudetto? Viviamo alla giornata"
- 15:00 Roma, Gasperini: "Conta restare dove siamo. Mercato? Tutte si guardano in giro"
- 14:47 Champions League, la UEFA distribuisce i premi dopo 4 giornate: ecco quanto incassa l'Inter
- 14:33 fcinCalhanoglu-Inter, la prima offerta non basta. L'agente atteso a Milano
- 14:20 Atalanta-Inter, sorpresa Stankovic: si allena in gruppo. Zielinski a rischio
- 14:06 Bastoni-Inter, trattative per il rinnovo a rilento. Il Barcellona c'è
- 13:51 Bassey, la strategia del Fulham per respingere gli assalti
- 13:38 Manfredonia: "Considero la Roma al livello dell'Inter"
- 13:24 Filip Stankovic: "Io contro Ale in Serie A una soddisfazione per mio padre"